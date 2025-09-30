Угрозу экологической безопасности выявили под Орлом

Таковой прокуратура и суд сочли несанкционированную свалку.

Глазуновский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местной прокуратуры к администрации Краснослободского сельского поселения. Надзорое ведомство требовало обязать сельских чиновников ликвидировать несанкционированную свалку. Основанием для подачи иска стали результаты ранее проведенной прокурорской проверки соблюдения экологического и земельного законодательства. Несанкционированную свалу мусора прокурорские работники отыскали около реки Гать, на территории поселка, иронично к данной ситуации носящего красивое название Культурная Посадка.

Данная территория относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена, уточнили в пресс-службе районного суда. Полномочия собственника осуществляет администрация Краснослободского сельского поселения. Напомним, что в Орловской области действует территориальная схема размещения отходов. Кроме того, власти на местах утверждают собственные перечни мест для размещения отходов. Свалки, не входящие в указанные перечни и реестры, считаются незаконными.

В данном случае сначала прокуратура, а потом и суд проверили, относится ли выявленная свалка к местам официально размещенных для размещения отходов. Оказалось, что не относится. А складирование мусора там, где это запрещено, «создает угрозу экологической безопасности и нарушает гарантированные законом права граждан на благоприятную окружающую санитарно-эпидемиологическую обстановку».

Оценив имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к выводу о том, что администрацией Краснослободского сельского поселения не были приняты меры по ликвидации несанкционированной свалки. И это бездействие, в свою очередь, влечет угрозу причинения вреда окружающей среде, почве, здоровью граждан. Кроме того, наличие свалки нарушает права граждан «на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, на благоприятную среду обитания и условия жизнедеятельности, безопасную санитарно-эпидемиологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах».

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал сельских чиновников убрать несанкционированную свалку в Культурной Посадке в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу. Последнее пока еще в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»