Россия встретила на 21% больше иностранных гостей

В сравнении с летним туристическим сезоном 2024 года.

Анализ подключений к сети абонентов иностранных операторов провел МегаФон. Половина гостей — из ближнего зарубежья. Летом 2025 года их количество увеличилось на 57%. Лидеры по росту турпотока: Казахстан — рост на 95%, Узбекистан — рост на 84%, Беларусь — рост на 79%.

Китай удерживает звание страны-лидера по числу визитеров, хотя их общее число несколько снизилось (-8%). В целом азиатская доля в структуре турпотока сократилась на 4%. Таиланд показал рекордный рост (+400% и 20 место в ТОПе).

Жители Европы реже посещают Россию. В целом сокращение на 4%. Однако количество визитеров из отдельных сран растет: Франция (+50%), Австрия (+8%).

Из Объединенных Арабских Эмиратов приехало на 24% больше гостей, чем летом 2024. США показали рост на 56%. Из стран Африки прибыло на 39% больше туристов. Однако их суммарная доля сохранилась на уровне прошлого года, что объясняется традиционно небольшим числом туристов.

Главными точками въезда стали административная и культурная столицы – Москва и Санкт-Петербург. На них приходится 23% и 22% соответственно. Дальний Восток привлек 15% потока (преимущественно азиатские туристы).

