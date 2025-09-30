В Орле объявили предостережение парку-кафе «Муму»

Заведение находится в городском парке.

Причиной стала закупка сырья без необходимых сопровождающих документов.

Нарушение выявило Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сотрудники ведомства занимались мониторингом системы «Меркурий», куда загружаются сопроводительные документы ветеринарного характера.

Выяснилось, что на сайте «Муму» были представлены многочисленные блюда из продукции животного происхождения. Однако документы на сырьё для них в «Меркурии» отсутствовали.

«Данный факт указывает на закупку… без подтверждения безопасности данного сырья», – указали в ведомстве.

Предостережение объявлено владельцу кафе.

ИА «Орелград»