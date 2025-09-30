В Орле продают два автосалона

Объявления размещены на популярном сайте объявлений.

В июле в одном из профильных телеграм-каналов появилось объявление о продаже четырех дилерских центров в ЦФО. Судя по описанию и фото, орловская ГК Возрождение выставила четыре базы Changan, Sollers, JAC, Jetour и Haval.

28 сентября на «Авито» появились салон Hyundai на Наугорском шоссе и Changan на Раздольной. Также относятся к ГК Возрождение. Первое «помещение свободного назначения» оценено в 110 млн рублей (58 480 кв. м), второе – 165 млн рублей (87 701 кв. м). В описание отмечено, что недвижимость подходит под различные виды бизнеса: фитнес, батутный парк, фудкорт, торговый центр и т.д. Покупателям обещают быстрый выход на сделку и отличную возможность приобрести прибыльный объект недвижимости.

ИА “Орелград”