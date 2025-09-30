В Орле продают два автосалона

30.9.2025 | 9:57 Новости, Экономика

Объявления размещены на популярном сайте объявлений.

Фото: “Авито”

В июле в одном из профильных телеграм-каналов появилось объявление о продаже четырех  дилерских центров в ЦФО. Судя по описанию и фото, орловская ГК Возрождение выставила четыре базы  Changan, Sollers, JAC, Jetour и Haval.

28 сентября на «Авито» появились салон Hyundai на Наугорском шоссе и Changan на Раздольной. Также относятся к ГК Возрождение. Первое «помещение свободного назначения» оценено в 110 млн рублей (58 480 кв. м), второе – 165 млн рублей (87 701 кв. м).  В описание отмечено, что недвижимость подходит под различные виды бизнеса: фитнес, батутный парк, фудкорт, торговый центр и т.д. Покупателям обещают быстрый выход на сделку и отличную возможность приобрести прибыльный объект недвижимости.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования