В Орле отметят 130-летие Есенина

30.9.2025 | 11:30 Культура, Новости

Мероприятие пройдёт 2 октября в Музее писателей-орловцев.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Вниманию публики представят литературно-музыкальную композицию «Орловские страницы жизни Сергея Есенина». Ее приурочат к 130-летию со дня рождения поэта.

Орловцы услышат песни на стихи Есенина, которые исполнит Кристина Басюк, лауреат всероссийских и международных творческих конкурсов.

Напомним, что Есенин тесно связан с Орлом. Здесь он жил со своей второй супругой, Зинаидой Райх. Также в Орле родилась его дочь Татьяна.

Мероприятие начнётся в 13:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


