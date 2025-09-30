В Орле отметят 130-летие Есенина

Мероприятие пройдёт 2 октября в Музее писателей-орловцев.

Вниманию публики представят литературно-музыкальную композицию «Орловские страницы жизни Сергея Есенина». Ее приурочат к 130-летию со дня рождения поэта.

Орловцы услышат песни на стихи Есенина, которые исполнит Кристина Басюк, лауреат всероссийских и международных творческих конкурсов.

Напомним, что Есенин тесно связан с Орлом. Здесь он жил со своей второй супругой, Зинаидой Райх. Также в Орле родилась его дочь Татьяна.

Мероприятие начнётся в 13:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+

