В Орле будут судить замначальника управления вуза

Её обвиняют в получении взятки.

Утверждено соответствующее заключение в отношении заместителя начальника управления эксплуатации зданий и материально-технического обеспечения Среднерусского института управления – филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы». Документ подписал заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный.

Дело должен рассмотреть Советский районный суд Орла. Должностному лицу вменяется 290 УК, часть 3.

По версии следствия, обвиняемая, используя свое служебное положение, способствовала тому, чтобы вуз заключил с ООО «Доверие» договоры на оказание платных медуслуг, причём на постоянной основе. Также она создавала для данной компании приоритетные условия (по сравнению с другими поставщиками).

В обмен на это орловчанка получила 142 тысячи рублей — в период с 2021 по 2024 годы.

Как уточнили в орловском управлении СКР, обвиняемая признала вину полностью. На её имущество наложен арест. Также там рассказали, что дело возбуждалось по материалам Управления МВД по нашему региону.

Напомним, это не первое подобное уголовное дело, связанное с данным ООО.

ИА «Орелград»