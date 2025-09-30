Прокуратура вскрыла нарушения в жилинспекции

Возбуждены 25 административных дел.

Прокуратура Орловской области провела проверку в управлении государственной жилищной инспекции, которое является частью регионального Департамента надзорной и контрольной деятельности.

Как оказалось, в данном управлении допускались случаи, когда обращения граждан не регистрировались или не рассматривались вовремя. Также не соблюдался и порядок формирования данных, которые должны были вноситься в «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий» (государственную информационную систему ).

Прокуратура внесла представление Сергею Латынину — исполняющему обязанности первого заместителя губернатора.

В итоге в связи с нарушениями по обращениям граждан было возбуждено 23 административных дела — в отношении троих должностных лиц, включая главу управления. Также по нарушениям, связанным с реестром, заведено ещё две «административки».

Напомним, сегодня на горсовете стало известно, что данный департамент, реагируя на сигнал из мэрии, подготовил пакет документов об отзыве лицензии у УК «Умный дом». Также туда, по тому же вопросу, собирался направить письмо сам городской совет.

Позднее стало известно, что прокуратура возбудила в отношении данной УК 19 административных дел.

«Несмотря на наличие в управлении государственной жилищной инспекции регионального департамента надзорной и контрольной деятельности сведений о нарушениях ООО «УК «Умный Дом»» жилищных прав граждан, соответствующие проверки по указанным фактам в рамках предоставленных полномочий фактически не инициировались. При поступлении соответствующих обращений граждан решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (надзора) не принимались», – подчеркнули в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»