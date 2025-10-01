Денис Орлов рассказал о дальнейшей судьбе «Бригады Катукова»

1.10.2025 | 11:10 Новости, Общество, СВО

Ранее стало известно, что командир дружины снова ушёл на СВО.

Фото: vk.com/brigada_katukova

Как рассказал Орлов в своих социальных сетях, он останется во главе данного формирования. «Пост командира я не передаю. Есть очень грамотные и хорошие командиры на местах, кто сейчас остаётся и может замещать временно и меня, и других наших товарищей», – указал он.

Как оказалось, различные военные задачи выполняет не только сам Орлов, но также его первые заместители, начальник штаба, заместитель начальника штаба и командир особого отряда бригады.

Тем не менее Орлов подчеркнул, что «катуковцы» по-прежнему принимают участие во всех крупных мероприятиях, проходящих на Орловщине. Очевидно, в первую очередь участников формирования привлекают для охраны порядка и безопасности.

Также командир «Бригады Катукова» рассказал, что пока хочет сосредоточиться не на «политических акциях», а на общественной деятельности.

ИА «Орелград»


