Орловец пострадал при тушении пожара

1.10.2025 | 11:00 Новости, Происшествия

Житель Орловской области пытался ликвидировать возгорание самостоятельно.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

ЧП случилось в Дмитровском районе накануне.

Как рассказали в Управлении МЧС по нашему региону, сигнал поступил около 13 часов 40 минут. В селе Домаха горела деревянная хозяйственная постройка.

На момент прибытия пожарных она пылала изнутри по всей площади. В итоге постройка выгорела на 16 квадратных метрах.

Ещё до приезда сотрудников МЧС 74-летний мужчина самостоятельно пытался справиться с возгоранием. Орловец получил ожоги. В связи с этим он обратился к медикам (прямо на месте ЧП).

Пожар ликвидировали 4 сотрудника МЧС на 2 единицах спецтехники. Однако его причины ещё предстоит установить.

Также накануне ещё одна хозпостройка горела в Шаблыкинском районе в селе Хотьково.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 14 раз (в том числе шесть раз — именно на ликвидацию различных возгораний).

ИА «Орелград»


