Троих орловцев наказали за проволочки с ветеринарными документами

1.10.2025 | 11:20 Закон и порядок, Новости

Все они являются сотрудниками образовательных учреждений Кромского района.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Нарушения выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, а также районная прокуратура. Специалисты мониторили системы «Цербер» и «Меркурий», где содержатся соответствующие сведения.

Как рассказали в пресс-службе управления, нарушения касались питания обучающихся и воспитанников. В июле и августе ответственные лица учреждений допустили «несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов».

В итоге прокуратура возбудила административные дела. Их передали на рассмотрение в Россельхознадзор.

Должностных лиц привлекли к ответственности. Постановления вступили в силу на днях.

