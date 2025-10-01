Троих орловцев наказали за проволочки с ветеринарными документами

Все они являются сотрудниками образовательных учреждений Кромского района.
Нарушения выявило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, а также районная прокуратура. Специалисты мониторили системы «Цербер» и «Меркурий», где содержатся соответствующие сведения.
Как рассказали в пресс-службе управления, нарушения касались питания обучающихся и воспитанников. В июле и августе ответственные лица учреждений допустили «несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов».
В итоге прокуратура возбудила административные дела. Их передали на рассмотрение в Россельхознадзор.
Должностных лиц привлекли к ответственности. Постановления вступили в силу на днях.
ИА «Орелград»