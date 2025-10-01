Этой осенью в армию призовут около 500 орловцев

Из них около 100 призывников наберут в Орле.

Фото: ИА «Орелград»

Такую информацию сообщили в пресс-службе администрации города.

В областном центре уже провели первые медкомиссии. Врачи оценили здоровье призывников, а также измерили их рост и вес.

Известно, что трое орловцев подали заявление на прохождение альтернативной гражданской службы.

Военком Орла Андрей Богачёв напомнил, что в вооружённых силах создано 17 научных рот. Часть из них входит в Военный инновационный технополис «Эра».

«Для того, чтобы попасть в научную роту, призывнику необходимо быть студентом или иметь высшее образование по специальностям, интересующим Министерство обороны России, со средним баллом от 4,5. Также на службу в научных ротах могут претендовать россияне, получившие президентские и правительственные стипендии, победители конкурсов и олимпиад, а также авторы научных публикаций. Отбор в эти роты проводится открыто», – объяснил Богачёв.

Орловские новобранцы отправятся для прохождения службы в Московский и Ленинградский военные округа. Ранее в Минобороны уточнили, что привлекаться для выполнения задач СВО призывники не будут.

ИА «Орелград»


