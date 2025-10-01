Роспотребнадзор прокомментировал новость о вспышке вируса Коксаки в Орле

Ранее её разместили в телеграм-канале Baza.

Сообщалось, что от болезни страдают дети, в основном, в возрасте от трёх до шести лет. Указывалось, что рост заболеваемости регистрировался в Орле, а также Владимире, Уфе, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области и Красноярском крае.

В Роспотребнадзоре объяснили, что подъём заболеваемости энтеровирусными инфекциями (включая вирус Коксаки) происходит ежегодно — летом и осенью. В этом году его начало пришлось на май, а пик — на август.

«Заболевания протекают, как правило, легко, без осложнений, хотя некоторые случаи требуют госпитализации», – пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре указали, что для предупреждения дальнейшего распространения инфекции в детских коллективах усилен дезинфекционный режим, а также ведётся просветительская работа.

ИА «Орелград»