На Орловщине оштрафовали исполняющего обязанности главы района

Нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

К отвественности привлекли исполняющего обязанности главы Должанского района. С августа текущего года эту должность занимает Виктор Фирсов.

Было установлено, что администрация района нарушала порядок рассмотрения обращений граждан. При этом проблемные вопросы касались именно природоохранного законодательства.

Райадминистрация, перенаправляя поступившие уведомления в другие структуры, либо не уведомляла об этом граждан, либо уведомляла, но с нарушением установленных сроков. В итоге было возбуждено административное дело.

По итогам его рассмотрения Виктора Фирсова оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»