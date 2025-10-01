На Орловщине оштрафовали исполняющего обязанности главы района

Нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.
К отвественности привлекли исполняющего обязанности главы Должанского района. С августа текущего года эту должность занимает Виктор Фирсов.
Было установлено, что администрация района нарушала порядок рассмотрения обращений граждан. При этом проблемные вопросы касались именно природоохранного законодательства.
Райадминистрация, перенаправляя поступившие уведомления в другие структуры, либо не уведомляла об этом граждан, либо уведомляла, но с нарушением установленных сроков. В итоге было возбуждено административное дело.
По итогам его рассмотрения Виктора Фирсова оштрафовали на 5 тысяч рублей.
Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
ИА «Орелград»