В Орле планировались массовые убийства

ФСБ задержало подозреваемых в подготовке преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России.

«Задержаны пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в городах Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле», – указывается в сообщении.

Задержания стали одним из итогов профилактических мероприятий, которые ФСБ проводило совместно с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией. Они охватили 75 регионов России и 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов.

Также были задержаны трое несовершеннолетних жителей Челябинской области, которые планировали совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры. Кроме того, силовики пресекли деятельность 59 администраторов каналов и чатов мессенджера «Telegram». В отношении 258 лиц, попавших под негативное воздействие, приняли меры профилактики.

Сообщается, что на данный момент по итогам проверок возбуждены уголовные дела в отношении девяти лиц. Их подозревают в приготовлении к терактам, участии в соответствующих организациях, призывах к террористической и экстремистской деятельности, а также незаконном хранении взрывчатых веществ. Также решается вопрос о юридическом определении противоправных действий ещё 58 человек – пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида.

ИА «Орелград»