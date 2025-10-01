«Орелмолпром» прекратил существование

Арбитраж вынес определение о завершении конкурсного производства.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Орелмолпром» о завершении конкурсного производства. Управляющий также представил отчет о результатах проведения процедуры и указал, что все необходимые действия уже завершены. Другие лица, участвующие в деле, каких-либо ходатайств и возражений относительно завершения процедуры конкурсного производства не заявили.

Как следует из материалов дела, процедура была запущена по заявлению ООО «Русская Сырьевая Компания». Решением арбитражного суда Орловской области в феврале 2021 года ООО «Орелмолпром» было признано несостоятельным по упрощенной процедуре. В отношении предприятия-должника было открыто конкурсное производство. Из отчета управляющего следует, что ране была проведена инвентаризация имущества должника, после чего в конкурсную массу были включены различные товарно-материальные ценности, в том числе два автомобиля марки «ГАЗ», и дебиторская задолженность.

Общая стоимость имущества предприятия-должника по результатам инвентаризации составила 17 миллионов рублей. Общая рыночная стоимость вышеуказанных транспортных средства, по результатам проведенной оценки, составила 190 тысяч рублей. Конкурсный управляющий проводил мероприятия по взысканию дебиторской задолженности, оспариванию сделок предприятия и привлечению к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих эту организацию.

В конкурсную массу по результатам проведения процедуры конкурсного производства поступили денежные средства в общем размере 6,497 миллиона рублей, в том числе 406,6 тысячи рублей от реализации имущества. Эти средства были направлены на погашение текущих расходов, а также на погашение задолженности перед кредиторами, включенными в реестр требований. Кстати, всего в реестр были включены требования кредиторов в размере 46,919 миллиона рублей.

В ходе конкурсного производства были частично погашены требования кредиторов второй очереди на сумму 2,976 миллиона рублей. А вот требования третьей очереди и требования, учитываемые за реестром, не были погашены – для них денег не хватило. В своем ходатайстве управляющий указал, что «у должника фактически отсутствует какое-либо имущество для дальнейшей реализации, все возможные мероприятия по пополнению конкурсной массы проведены».

В результате суд постановил конкурсное производство в отношении «Орелмолпрома» завершить. Параллельно арбитражный суд Орловской области решил продлить срок конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Орловский молочный завод» – до 24 декабря 2025 года. В данном случае управляющего обязали «осуществить мероприятия по завершению конкурсного производства и представить суду отчет о результатах проведения конкурсного производства».

ИА “Орелград”