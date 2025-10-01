В Орле стартовала штабная тренировка по ГО

Она является частью всероссийского мероприятия.

Тренировка по гражданской обороне будет проходить в два этапа — сегодня и завтра.

Старт практической части первого этапа дала учебная тревога. С 11:40 на базе «Орёлводоканала» будет развёрнуто защитное сооружение. Также будет созданы пункт выдачи средств индивидуальной защиты (в здании школы №30). В подвалах многоквартирных домов развернут укрытия.

Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, необходимые поручения даны ответственным городским чиновникам. На установочном совещании их озвучил мэр Юрий Парахин.

В частности, в Орле должны привести в порядок объекты гражданской обороны. В их число входят станция специальной обработки техники (оборудованная на «Спецавтобазе»), санитарно-обмывочный пункт (в «Банно-прачечном хозяйстве»), станция по обеззараживанию одежды (на базе МУП «Орёлбыт»).

Также в городе будут развёрнуты сборные эвакуационные пункты. Отработают и действия по ремонту и восстановлению дорог и мостов при ликвидации ЧС. А также — различные виды маскировки.

«Юрий Парахин призвал коллег отнестись ко Всероссийской штабной тренировке не как к формальному мероприятию», – отметили в мэрии.

ИА «Орелград»