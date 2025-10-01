Юных орловцев научили безопасному поведению на железной дороге

В регионе завершился детский месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!».

В Орловской области с 1 по 30 сентября прошел ежегодный детский месячник безопасности «Уступи дорогу поездам!». Его цель заключается в формировании у подрастающего поколения культуры безопасного поведения на железной дороге. В рамках мероприятия только работники Орловской транспортной прокуратуры посетили четыре образовательных учреждения города Орла, где их слушателями стали более 400 учащихся.

«Работники прокуратуры совместно с представителями ОАО «РЖД» и линейного отдела полиции на станции Орел рассказали молодым людям о правилах поведения на железной дороге, последствиях и ответственности за их нарушения. Кроме того, ребята посмотрели тематические видеоролики, получили памятки и приняли участие в познавательной викторине», – рассказали в Орловской транспортной прокуратуре.

Активное участие в проведении профилактической акции принимали и сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел. Они рассказывали молодым людям не только о безопасном поведении на объектах железнодорожного транспорта, но и о последствиях нарушений требований безопасности. Особое внимание при таких беседах уделяется опасному увлечению подростков – «зацепингу», которое, впрочем, более развито в Брянской и Тульской областях, чем на Орловщине.

Также ребятам правоохранители рассказали об ответственности за уничтожение и повреждение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и подвижного состава, в том числе по наводке ВСУ. Такие случаи, увы, фиксировались в Орловской области. «Не осталась без внимания и тема соблюдения закона за пределами объектов железной дороги, об ответственности за употребление несовершеннолетними алкогольной и табачной продукции, наркотических средств, хулиганстве», – сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

Попутно с молодежью проводили агитационные беседы на тему их возможного поступления в учебные заведения высшего профессионального образования МВД России, а также дальнейшему трудоустройству в органы внутренних дел на транспорте. В частности, в ЛО МВД России на станции Орел прошел День открытых дверей для будущих правоохранителей. Гостями стражей правопорядка стали курсанты 2, 3 и 4 курсов Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. Мероприятие было организовано с целью профориентации и знакомства студентов со спецификой службы в органах внутренних дел на транспорте.

«Перед будущими коллегами выступили руководители и сотрудники ключевых служб линейного отдела. С приветственным словом к аудитории обратился начальник ЛО МВД России на станции Орел полковник полиции Роман Бологов. Он рассказал об истории и становлении отдела, основных направлениях деятельности транспортной полиции, а также поделился со слушателями интересными случаями из своей многолетней служебной практики», – отметили в ведомстве.

