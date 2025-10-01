Орловский АПК будут развивать по указу Путина

Для этого создан план научно-технического обеспечения развития агропромышленного комплекса.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план научно-технического обеспечения развития агропромышленного комплекса в Орловской области. Действие документа рассчитано на 2026-2030 годы. Разработан он в соответствии с указом президента Владимира Путина «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства». Ответственным за координацию деятельности по научно-техническому обеспечению развития агропромышленного комплекса в Орловской области назначен департамент сельского хозяйства.

План, прежде всего, предусматривает организацию эффективного взаимодействия органов государственной власти Орловской области с научными и образовательными организациями региона, дилерами и производителями сельскохозяйственной техники и оборудования, средств химизации и защиты растений. Предусмотрена реализация мероприятий по внедрению современных технологий сельскохозяйственного производства, импортозамещающей сельскохозяйственной техники, оборудования, а также семян отечественной селекции.

В рамках плана на областных выставках, днях поля и других мероприятиях будут демонстрироваться ресурсосберегающие технологии, техника и оборудование, рекомендуемые для внедрения в сельскохозяйственное производство на территории Орловской области. Также предусмотрено создание научно-производственного комплекса сортоиспытания и первичного семеноводства для внедрения в производство новых высокопродуктивных отечественных сортов зерновых, масличных культур и картофеля.

Кроме того, в Орловской области будут созданы информационная база данных зонально адаптированных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и производственная база для переработки основных сельскохозяйственных культур. Согласно прогнозу правительства региона, развитие сельского хозяйства в 2026-2028 годах по-прежнему будет проходить в непростых условиях внешнего санкционного давления: сокращения импорта и перестройки производственно-логистических цепочек. Напомним. правительство страны взяло курс на развитие импортозамещения и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий.

По предварительной оценке, в текущем году в Орловской области производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств составит 171,1 миллиарда рублей при темпе роста 110,8 процента к 2024 году в действующих ценах, в том числе в растениеводстве – 104,7 миллиарда рублей (темп роста – 107,6 процента), в животноводстве – 66,4 миллиарда рублей (темп роста – 116,1 процента). В сопоставимой оценке объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств увеличится в 2025 году к уровню 2024 года на 3 процента. В растениеводстве и животноводстве объемы производства продукции в 2025 году, по оценке областных экспертов, вырастут на 0,5 и 7,3 процента соответственно.

ИА “Орелград”