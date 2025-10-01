УФАС проверит торги ценой в 1 рубль

Жалоба поступила на чиновников администрации города Орла.

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области поступила жалоба на действия администрации города Орла в лице управления муниципального имущества и землепользования. Автор жалобы указывает на потенциальные нарушения, которые могли быть допущены в отношении него лично при организации и проведении электронного аукциона. Победитель последнего получает право на заключение договора льготной аренды объекта культурного наследия, относящегося к муниципальной собственности и находящегося в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, мэрия Орла уже много лет практикует сдачу в аренду обветшавших домов-памятников. Арендатор получает их за символическую арендную плату 1 рубль в год. Но взамен дает обязательство отремонтировать дом-памятник и приспособить его к современному использованию. Власти затем дают арендатору право осуществлять в восстановленном здании предпринимательскую деятельность. В данном случае спор возник о лоте №2, а именно о здании на улице Васильевской, общей площадью 329 квадратных метров.

Это здание, трехэтажный многоквартирный дом, еще в 2012 году постановлением администрации города Орла было признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. На лот поступило две заявки. Одна из них была отклонена «в связи с непредставлением доверенности на осуществление действий от имени заявителя». Однако в жалобе указано, что якобы отсутствующая доверенность на самом деле находилась в составе заявки на участие в аукционе.

По версии заявителя, эта была доверенность на представление его интересов по всем вопросам, связанным с покупкой любого имущества с торгов на электронных торговых площадках. Поэтому автор жалобы посчитал решение конкурсной комиссии об отклонении его заявки незаконным, нарушающим его права и подлежащим отмене. Стоит сказать, что автором жалобы является местный индивидуальный предприниматель.

Он просит УФАС признать действия комиссии по проведению аукциона по отклонению заявки незаконными и обязать организатора торгов, то есть управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, допустить его к участию в аукционе и возобновить торги. Также автор жалобы просит приостановить заключение договора аренды с участником аукциона, оказавшимся единственным после отклонения его заявки. Орловское УФАС уже приняло жалобу к рассмотрению и направило заинтересованным сторонам соответствующие уведомления.

ИА “Орелград”