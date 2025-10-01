Орловский арбитраж рассмотрел дело на миллиард

В основу спора легли торги на ремонт дорог в Орловской области.

Любопытный спор изучил арбитражный суд Орловской области. Иск подало казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик», которое просило суд признать недействительными несколько решений антимонопольной службы. Как следует из материалов дела, в феврале 2025 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок было размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.

«Орелгосзаказчик» искал подрядчика на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Должанском, Колпнянском, Ливенском, Новодеревеньковском, Сосковском, Кромском районах и Орловском муниципальном округе. Начальная максимальная цена контракта составляла 1,108 миллиарда рублей. На указанное извещение в антимонопольную службу поступили жалобы от двух компаний: ООО «Газ ресурс» и ООО «Дорстрой».

По мнению ООО «Газ ресурс», его права и законные интересы были нарушены действиями заказчика, якобы ненадлежащим образом установившего порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе по детализирующим показателям. По мнению ООО «Дорстрой», его права и законные интересы были нарушены действиями заказчика, якобы неправомерно объединившего в один лот работы по ремонту автомобильных дорог межмуниципального и регионального значения, распложенные в разных районах.

Источником финансирования контракта являлся бюджет Орловской области. По результатам рассмотрения жалоб антимонопольная комиссия вынесла решения, в соответствии с которыми жалобы «Газ ресурса» и «Дорстроя» были признаны необоснованными. Вместе с тем, в действиях заказчика антимонопольщики все-таки выявили нарушение норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выразилось оно в установлении в проекте контракта «излишнего требования о необходимости согласования с заказчиком макетов информационных щитов». «Орелгосзаказчику» выдали предписание об устранении нарушений, а именно обязали его исключить из проекта контракта условие о необходимости согласования с заказчиком макетов информационных щитов. «Орелгосзаказчик» не согласился с предписанием и обратился в арбитражный суд, но проиграл – суд счел решения антимонопольной службы законными и отказал в удовлетворении иска.

ИА “Орелград”