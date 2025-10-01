Орловский арбитраж рассмотрел дело на миллиард

1.10.2025 | 7:00 Важное, Закон и порядок, Новости

В основу спора легли торги на ремонт дорог в Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Любопытный спор изучил арбитражный суд Орловской области. Иск подало казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик», которое просило суд признать недействительными несколько решений антимонопольной службы. Как следует из материалов дела, в феврале 2025 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок было размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.

«Орелгосзаказчик» искал подрядчика на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Должанском, Колпнянском, Ливенском, Новодеревеньковском, Сосковском, Кромском районах и Орловском муниципальном округе. Начальная максимальная цена контракта составляла 1,108 миллиарда рублей. На указанное извещение в антимонопольную службу поступили жалобы от двух компаний: ООО «Газ ресурс» и ООО «Дорстрой».

По мнению ООО «Газ ресурс», его права и законные интересы были нарушены действиями заказчика, якобы ненадлежащим образом установившего порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе по детализирующим показателям. По мнению ООО «Дорстрой», его права и законные интересы были нарушены действиями заказчика, якобы неправомерно объединившего в один лот работы по ремонту автомобильных дорог межмуниципального и регионального значения, распложенные в разных районах.

Источником финансирования контракта являлся бюджет Орловской области. По результатам рассмотрения жалоб антимонопольная комиссия вынесла решения, в соответствии с которыми жалобы «Газ ресурса» и «Дорстроя» были признаны необоснованными. Вместе с тем, в действиях заказчика антимонопольщики все-таки выявили нарушение норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выразилось оно в установлении в проекте контракта «излишнего требования о необходимости согласования с заказчиком макетов информационных щитов». «Орелгосзаказчику» выдали предписание об устранении нарушений, а именно обязали его исключить из проекта контракта условие о необходимости согласования с заказчиком макетов информационных щитов. «Орелгосзаказчик» не согласился с предписанием и обратился в арбитражный суд, но проиграл – суд счел решения антимонопольной службы законными и отказал в удовлетворении иска.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования