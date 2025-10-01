На Орловщине резко понизилась заболеваемость ОРВИ

Возможно, причиной стало начало отопительного сезона.

Фото: ИА «Орелград»

Напомним, именно желание повлиять на заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей было одной из причин, побудивших областные власти санкционировать начало запуска теплоносителя.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, с 22 по 29 сентября в регионе зарегистрировано 5,1 тысячи новых заболевших. Это на 20,3% меньше показателя предыдущей недели. Снижение произошло впервые с начала осени.

Отметим, что в мессенджере Telegram запущен «ТеплоБот», с помощью которого орловцы могут сообщить специалистам об отсутствии отопления. Услуга доступна жителям Орла, Орловского муниципального округа и Мценска.

Согласно последним доступным данным, тепло пришло в 55% многоквартирных домов Орловской области.

