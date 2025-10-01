Орловчан приглашают на «Чистябрь 2025»

Так называется всероссийский конкурс субботников.

Призовой фонд – 320 тысяч рублей. Также победителям подарят различные «экологические» призы, инвентарь для уборок, соответствующую атрибутику.

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно собрать команду (численностью от пяти человек) и выбрать место будущей уборки. Затем надо зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

Уборку нужно будет сделать до 31 октября. После надо отправить фото- и видеоотчёт организаторам, а также разместить информацию в соцсетях (с хештегом #Чистябрь2025).

В минувшем году в «Чистябре» приняли участие около 1400 человек из 27 регионов страны.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»