В Орловской области запретят ловить раков

В Орловской области в период с 1 октября 2025 года по 30 апреля 2026 года будет запрещен вылов рыбы на зимовальных ямах, указанных в «Перечне зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна». В целом в регионе в соответствии с правилами рыболовства утверждены 34 зимовальные ямы, расположенные на водных объектах рыбохозяйственного значения.

Кроме того, в соответствии с правилами рыболовства, в период с 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 года будет действовать запрет на вылов раков, а с 15 декабря 2025 года по 31 января 2026 года – запрет на добычу налима. Кстати, даже в разрешенный период запрещено добывать раков размером менее 10 сантиметров. Постоянно запретные для добычи виды водных биоресурсов: осетровые, лососевые и сиговые виды рыб.

Водоемы Орловской области относятся к Волжско-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну, для которого с 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила рыболовства. Они-то и устанавливают запретные сроки добычи водных биоресурсов на территории региона. Например, в этом году в период с 1 апреля по 10 июня действовал запрет на вылов рыбы всеми орудиями добычи, за исключением одной поплавочной или донной удочки для ловли с берега, с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи у одного рыбака. Причем рыбачить разрешалось только вне мест нереста.

Также в регионе на постоянной основе действуют ограничения по размеру добычи. Так, рыбакам предписано отпускать обратно в водоем щуку длиной менее 32 сантиметров, леща – менее 25 сантиметров, жереха – менее 40 сантиметров, судака – менее 40 сантиметров, сома – менее 90 сантиметров, сазана – менее 40 сантиметров, подуста – менее 24 сантиметров, язя – менее 25 сантиметров. По данным правительства Орловской области, любительское рыболовство традиционно является одним из популярнейших и доступных видов отдыха. Подсчитано, что около 35 процентов жителей региона занимаются любительским рыболовством.

