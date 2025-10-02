«Болховкин луг» обсудили на фоне стартовавшего суда

Орловский облсовет народных депутатов провел в Болхове выездное заседание.

Зампред Орловского облсовета народных депутатов Иван Грачев провел выездное заседание профильного парламентского комитета в здании администрации Болховского района. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, одним из ключевых вопросов стало благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и практике участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об опыте Болхова депутатов проинформировал глава Болховского района Николай Чиняков.

«По его словам, за период с 2017 по 2024 год в Болхове было благоустроено 10 общественных территорий и 60 дворовых территорий многоквартирных домов, – сообщает пресс-служба Орловского облсовета. – На эти цели было направлено 62,1 миллиона рублей, привлеченных из федерального, областного и местного бюджетов. Знаковыми проектами для города стали парк «Сад-Городок» и зона отдыха «Болховкин луг», которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Также Николай Чиняков рассказал о том, что в 2021 году в «Саду-Городке» были воссозданы исторические входы, обустроены детские и смотровые площадки, танцплощадка и вечернее освещение. В 2023 году на «Болховкином лугу» появились пешеходные дорожки, скейт-площадка, уличные тренажеры, детские игровые комплексы и декоративный мост. Суммарная стоимость благоустройства этих двух объектов превысила 128 миллионов рублей.

Между тем в Болховском районном суде началось рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора ООО «СБК-ГрупП» Сергея Бузуна. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных из бюджета на упомянутый выше «Болховкин луг».

«В частности, он обвиняется в том, что являясь генеральным директором ООО «СБК-ГрупП», умышленно, используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, в целях незаконного личного обогащения, путем обмана, похитил денежные средства в общей сумме 16 369 570 рублей 98 копеек, принадлежащие администрации муниципального образования «город Болхов», – сообщила пресс-служба Болховского районного суда.

Указанные денежные средства были выделены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» при проведении работ по благоустройству парка «Болховкин луг» и прилегающей к нему территории. Ближайшее заседание суда по рассмотрению данного уголовного дела назначено на 9 октября.

ИА “Орелград”