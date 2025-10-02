Строительство школы в Жилина пока не возобновилось

Подрядчик обещал перезапустить её в октябре.

Накануне на стройплощадке побывали депутаты областного совета — зампреды комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Ирина Гоцакова и Иван Устинов. Также их сопровождал представитель Департамента образования Орловской области Роман Музалев.

Оказалось, что на данный момент никакая деятельность на объекте не ведётся. «Объём выполненных работ ограничивается лишь монтажом монолитной плиты фундамента», – пишет пресс-служба областного парламента.

«Объект, по сути, брошен. Мы будем следить за развитием ситуации и держать на контроле выход строительства объекта на плановые показатели», – констатировала Гоцакова.

Ранее ситуация обсуждалась на сессии облсовета. Член правительства региона Алексей Субботин рассказал, что ООО «АС Монтаж», которое строит школу, обещает возобновить стройку в октябре, выпустив на площадку 60 сотрудников. «Если этого не произойдёт, заказчик будет расторгать контракт в одностороннем порядке», – пояснил Субботин.

Напомним, школу должны сдать в ноябре будущего года.

ИА «Орелград»