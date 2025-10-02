На СВО из Орла доставили стройматериалы и яблоки

2.10.2025 | 10:41 Новости, СВО

Груз прибыл на Запорожское направление.

Фото: oreloblsovet.ru

Посылку сопровождал Михаил Вдовин, который на данный момент исполняет обязанности председателя Орловского областного Совета народных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Гуманитарный груз собрали на базе областного отделения партии «Единая Россия». Его сформировали совместными усилиями судейского сообщества, Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур, благотворительного фонда «Ангелы Победы», а также других волонтёрских объединений.

Защитникам Отечества прислали около 400 килограммов свежих орловских яблок, маскировочные сети, а также стройматериалы — брус и фанеру, профлист.

«Бойцы были очень тронуты тем, что в посылке есть и наши знаменитые орловские яблоки. Это вкус Родины, который теперь будет на передовой», – рассказал Вдовин.

