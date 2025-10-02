Детский сад «Солнышко» обветшал через полгода после ремонта

Ремонтировать заново подрядчик без суда отказался.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковые требования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко», расположенного в поселке Сосково. Иск был подан к обществу с ограниченной ответственностью «Масис». Руководство детсада просило суд обязать ответчика выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту.

Как следует из материалов дела, контракт стороны заключили между собой в феврале 2024 года. «Масис» принял на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада «Солнышко». Контракт предусматривал ремонт фасада, отмостки и входных групп. Акт выполненных работ был подписан в середине декабря 2024 года. Согласно контракту гарантийный срок составляет не менее 5 лет с момента подписания итогового документа о приемке выполненных работ. Контрактом также предусмотрено устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, силами и за счет средств подрядчика.

В мае 2025 года специально созданная комиссия обследовала отремонтированный детский сад и выявила дефекты: в межпанельных швах здания отслаивалась и местами выпала штукатурка и краска, фасадная краска стен местами имела потеки. Был составлен акт осмотра, на основании которого детсад потребовал от подрядчика устранить дефекты в связи с некачественным выполнением им работ. На указанную претензию подрядчик не ответил, выявленные недостатки не устранил.

В июне 2025 года объект повторно обследовала комиссия, которую возглавлял заместитель главы администрации Сосковского района. И вновь были зафиксированы дефекты. За правдой чиновникам пришлось идти в суд. Изучив обстоятельства дела, арбитраж иск удовлетворил и обязал подрядчика в срок, не превышающий 20 дней со дня вступления решения в законную силу, устранить выявленные согласно акту обследования дефекты в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту.

«Распространяя свое действие на период после приемки выполненных работ, гарантийное обязательство превращает отношения сторон по договору подряда в длящиеся. Презюмируется, что при обычной надлежащей эксплуатации предмета, явившегося результатом работ, недостаток, появившийся в течение гарантийного срока, возникает в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств», – следует из решения суда.

ИА “Орелград”