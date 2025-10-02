Орловским налоговикам продлили часы работы

Усиленный режим работы будет действовать в период уплаты имущественных налогов.

Управление ФНС России по Орловской области продлило часы работы своих подразделений. В пресс-службе ведомства уточнили, что новый режим вводится на период проведения информационной кампании по уплате имущественных налогов. Он стартовал 1 октября и продлится по 30 декабря текущего года. Так, операционные залы обособленных подразделений №1 в Орле (Московское шоссе, 119) и №4 в Ливнах (улица Селищева, 2 «Б») будут принимать посетителей по следующему графику: понедельник, среда: 09:00 – 18:00; вторник, четверг: 09:00 – 20:00; пятница 09:00 – 16:45.

В УФНС напомнили, что в Орловской области с 16 сентября началась массовая рассылка налоговых уведомлений на уплату транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц за 2024 год. Оплатить налоги надо не позднее 1 декабря текущего года, опоздавшим начнут начислять пени. Всего орловцам направят более 325 тысяч налоговых уведомлений, что на 2,2 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Общая сумма налогов, исчисленная орловцам – физическим лицам в 2025 году, составила 1,7 миллиарда рублей, по сравнению с прошлым годом она увеличилась на 12,6 процента. Из них начисления по транспортному налогу составляют 980 миллионов рублей, земельному налогу – 286 миллионов рублей, налогу на имущество – 516 миллионов рублей. Удобнее всего оплатить налог с помощью электронных сервисов ФНС, в частности, при помощи сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».

«Также ряд вопросов по имущественным налогам можно решить в отделениях МФЦ региона, – добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Например, получить налоговое уведомление и подать заявление об уточнении сведений, указанных в нем, подключиться к личному кабинету, заявить налоговые льготы, сообщить о гибели или уничтожении объекта налогообложения».

Кстати, в этом году в личные кабинеты орловцев налоговики направили уже около 185 тысяч уведомлений. Более 26 тысяч орловцев получат их через личные кабинеты на портале госуслуг, а около 115 тысяч уведомлений разошлют орловцам обычной почтой, на бумаге. Получить уведомление также можно лично в налоговом органе или через МФЦ на основании заявления о выдаче налогового уведомления.

«Налоговые уведомления на бумаге не направляются владельцам личных кабинетов налогоплательщиков и тем, кто пожелал получать электронный документ на портале госуслуг, – напомнили в областной налоговой службе. – Также уведомления могут не поступить, если сумма налога составляет менее 300 рублей, или если физическое лицо полностью освобождено от уплаты налога в связи со льготой».

ИА “Орелград”