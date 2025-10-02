На Орловщине брат отсудил у брата половину расходов на похороны отца

Нетривиальный спор родственников рассмотрел суд в Ливнах.

Ливенский районный суд рассмотрел гражданское дело по спору, который вспыхнул между двумя братьями. Дело частично касалось наследства, но с довольно неожиданной стороны. Как пояснили в пресс-службе Ливенского районного суда, местный житель подал иск к собственному брату и потребовал взыскать с того расхода на погребение и облагораживание могилы отца. В иске он указал, что после смерти отца он и его брат вступили в наследство, получив оставшиеся от него деньги и недвижимость.

«Истец понес расходы на похороны отца, а именно расходы по погребению, благоустройству могилы и поминальному обеду в сумме 102 370 рублей, а также покупке памятника в размере 33 000 рублей, но его брат отказался возместить ему половину стоимости расходов, – следует из информации суда. – Поскольку истцом получено социальное пособие на погребение, то он просил взыскать с брата половину понесенных им расходов на похороны отца за вычетом полученного пособия в размере 63 535 рублей».

Ответчик исковые требования не признал, а суду завил, что лично он наследство от отца не получил, поэтому и отказался компенсировать родственнику расходы на погребение отца. Более того, похороны ответчику не понравились – суду он заявил, что, по его мнению, «обряд погребения отца прошел недостойно». Исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований. Он установил, что на самом деле второй брат, как и первый, стал официальным наследником и принял наследство после смерти отца.

Закон гласит, что при наследнику переходят все обязательства того человека, от которого он принял наследство. Интерполировав данную ному на описываемую ситуацию, суд решил, что на ответчика также возложена обязанность по уплате расходов на погребение отца. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Суд обязал ответчица выплатить брату половину расходов на погребение и облагораживание могилы отца, а именно 63 535 рублей. Однако точка в этом споре, возможно, еще не поставлена. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, резюмирует пресс-служба Ливенского районного суда.

ИА “Орелград”