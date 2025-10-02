Для орловских общественников объявили второй конкурс грантов

По итогам первого конкурса гранты получили 25 организаций.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области объявил о проведении второго конкурса на предоставление грантов из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям Данные субсидии предназначены для развития гражданского общества в 2025 году, деньги из бюджета выдаются в соответствии с заявками на реализацию конкретных проектов. Заявки принимаются с 1 по 31 октября 2025 года на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

«Участниками конкурса могут стать социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном законом порядке не менее 1 года, осуществляющие свою деятельность на территории Орловской области и соответствующие требованиям и условиям порядка. Общий бюджет конкурса – 7 781 642 рубля, предельный размер гранта – 500 тысяч рублей», – уточнили в пресс-службе губернатора.

Первый конкурс проводился минувшим летом. Заявки принимались в июне-июле 2025 года. Всего поступило 49 заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций Орловской области. Все они были признаны соответствующими требованиям и допущены до следующего этапа конкурса, на котором рассмотрение и оценка заявок проводилась независимыми экспертами. Всего департаментом к этой работе было привлечено 10 экспертов.

Каждому эксперту в период с 29 июля по 11 августа 2025 года в системе «Электронный бюджет» был открыт доступ к заявкам для их рассмотрения, оценки и составления экспертного заключения. Заявки соискателей оценивали по балльной системе, после чего был составлен рейтинг участников. В итоге гранты получили 25 организаций, набравшие наибольшее количество баллов. Остальным 24 организациям было отказано в субсидиях. В общей сложности 25 некоммерческим неправительственным организациям было предоставлено 12,3 миллиона рублей.

Гранты получили Ассоциация общественных объединений «Общественный союз Орловской области», областной филиал «Российского союза ветеранов», общественная организация «Историко-юридический клуб», «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив», областная пионерская организация «Орлята», Благотворительный фонд помощи людям с онкологическими заболеваниями и их семьям «Содействие», Региональный фонд социальной поддержки населения Орловская региональная общественная организация ветеранов боевых действий и др.

ИА “Орелград”