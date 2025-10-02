Орловцы инвестировали в торговлю 25 миллиардов рублей

Статистики оценили структуру инвестиций в Орловской области.

По данным Орелстата, в первом полугодии 2025 года инвестиции в нефинансовые активы по организациям составили 22,213 миллиарда рублей, из них 95,7 процента приходилось на инвестиции в основной капитал. Цифры приведены без учета так называемых субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

На развитие экономики и социальной сферы Орловской области в первой половине 2025 года было использовано 30,4 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, или 127,2 процента к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах. Затраты организаций, опять же без учета малого бизнеса, на приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства в отчетном периоде времени составили 620,1 миллиона рублей. Для сравнения, по итогам первой половины 2024 года показатель составлял всего 188 миллиона рублей, то есть он вырос более чем в 3 раза.

«Общий объем финансовых вложений организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций) в январе-июне 2025 года составил 62,8 миллиарда рублей, в том числе долгосрочные финансовые вложения – 2,5 миллиарда рублей (4 процента от общего объема), краткосрочные вложения – 60,3 миллиарда рублей (96 процентов)», – информирует Орелстат.

По расчетам статистиков, наибольшую долю в объеме финансовых инвестиций за январь-июнь 2025 года в Орловской области составили вложения организаций оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов и обрабатывающие производства – 39,8 процента и 29,1 процента соответственно. Так, объем инвестиций в первую из перечисленных отраслей, то есть в торговый сектор, за полгода составил 25,019 миллиарда рублей. В обрабатывающие производства за то же время было инвестировано 19,289 миллиарда рублей.

Достаточно крупными финансовыми вложениями отметились и еще несколько отраслей. Например, в сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство в первой половине текущего года было инвестировано 9,989 миллиарда рублей, в сектор обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 6,731 миллиарда рублей, в сферу транспортировки и хранения – 1,175 миллиарда рублей, в сферу операций с недвижимым имуществом – 353,9 миллиона рублей.

ИА “Орелград”