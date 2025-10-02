В Орловской области заметно снизилась уличная преступность

Число преступлений в общественных местах сократилось почти на 11 процентов.

В Орловской области по итогам 8 месяцев текущего года количество тяжких и особо тяжких деяний по сравнению с прошлым годом сократилось на 4,2 процента, число преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 10,9 процента. Такие данные на заседании Общественного совета при УМВД озвучил врио начальника отдела организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, подполковник полиции Евгений Шахов.

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, также снизилось – на 17,3 процента. В структуре уличной преступности в этом году не зарегистрировано убийств и изнасилований, а количество краж, фактов причинения тяжких телесных повреждений, грабежей и разбоев уменьшилось. Евгений Шахов также рассказал, что среди преступлений, совершаемых в общественных местах, на улицах и в жилом секторе, преобладают преступные посягательства на жизнь, здоровье и имущество граждан.

«Основную роль в системе органов внутренних дел по обеспечению охраны общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений, занимают подразделения ППСП и участковых уполномоченных полиции, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. – Докладчик отметил, что в целях повышения эффективности деятельности территориальных ОВД по профилактике правонарушений проводятся мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений».

По данным УМВД, для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории Орловской области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, ведется работа по привлечению для обеспечения общественного порядка представителей казачества, членов народных дружин. В регионе сформировано и внесено в реестр 37 народных дружин, общая численность которых насчитывает 847 человек. В отчетном периоде времени полиция совместно с членами народных дружин пресекла 328 административных правонарушений и раскрыла три преступления.

ИА “Орелград”