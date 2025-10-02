Мэрия Орла объяснила, почему не смогла заплатить за картриджи

Поставщик не дождался денег из-за блокированных счетов.

Индивидуальный предприниматель выиграл суд у администрации города Орла о взыскании основного долга и неустойки по муниципальному контракту, а также расходов по оплате юридических услуг и государственной пошлины. Как следует из материалов дела, в марте 2025 года по итогам проведения электронного аукциона между администрацией города Орла и ИП был заключен муниципальный контракт на поставку картриджей для лазерных и струйных печатающих устройств.

Цена контракта составила 533,4 тысячи рублей. Контрактом было предусмотрено, что оплата поставленного товара производится заказчиком в течение семи рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке. Такой акт был подписан 19 мая 2025 года. Представители мэрии приняли без замечаний весь товар от поставщика. Оплатить поставленные картриджи мэрия должна была до 28 мая 2025 года, но этого не сделала. Тем самым, она нарушила условия контракта.

В июне бизнесмен направил чиновникам досудебное претензионное письмо с требованием оплатить задолженность за поставленный товар и штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями контракта. В ответном письме мэрия признала задолженность, но отказала поставщику в оплате за поставленный товар «в связи с приостановлением операций по расходованию средств на лицевых счетах администрации города Орла».

Однако суд не счел данное обстоятельство уважительной и достаточной причиной для отказа в оплате поставки. В своем решении он указал: «лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства». А согласно пункту 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

«Поскольку ответчик взятые на себя обязательства по оплате поставленного товара в установленный срок не исполнил, истец правомерно применил начисление пени», – решил суд и постановил взыскать с администрации города Орла в пользу индивидуального предпринимателя не только задолженность в размере 533,4 тысячи рублей, но и неустойку в размере 34,1 тысячи рублей. Причем неустойка будет начисляться ежедневно по день фактической оплаты суммы основного долга, исходя из 1/300 размера ключевой ставки Центрального банка РФ. Также на мэрию Орла суд возложил расходы по оплате юридических услуг в размере 10 тысяч рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 33,3 тысячи рублей.

ИА “Орелград”