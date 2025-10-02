В Орловской области осудили троих полицейских

Теперь уже бывший начальник полиции лишен звания «полковник».

Как сообщает пресс-служба Урицкого районного суда, вступил в силу обвинительный приговор в отношении трех теперь уже бывших сотрудников полиции. В первой инстанции приговор был вынесен в июле текущего года, а недавно дело рассмотрела областная судебная коллегия по уголовным делам. Экс-полицейских признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба) и части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности).

«Трое подсудимых, в том числе бывшие начальник пункта полиции и начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта полиции, вступив в преступный сговор, направленный на умышленное уничтожение чужого имущества, распределив между собой роли в совершении преступления, произвели незаконный демонтаж деревянных смотровых сооружений (вышек), принадлежащих потерпевшему, причинив ему значительный ущерб», – сообщила пресс-служба Урицкого районного суда.

Поясним, что преступниками признаны три бывших сотрудника пункта полиции «Шаблыкинский» межмуниципального отделения МВД РФ «Сосковское». Преступление они совершили в декабре 2022 года. В тот день начальник пункта полиции вместе с подчиненными прибыл на территорию охотхозяйства «Заимка». При помощи лесничего они спилили и свалили четыре смотровые вышки. Владелец охотхозяйства подал заявление в полицию на противоправные действия, но ему отказали в возбуждении уголовного дела, а сам факт подачи заявления был скрыт от регистрационного учета.

Впоследствии суд признал эти действия незаконными, а сотрудник полиции, отказавшийся возбуждать уголовное дело по факту уничтожения чужого имущества, сам стал фигурантом уголовного дела о превышении служебных полномочий. В основу обвинительного приговора судом Урицкого района были обоснованно, как позднее установил облсуд, положены показания потерпевшего. Последний рассказал, что с февраля 2021 года являлся учредителем охотхозяйства.

В 2021-2022 годах организация, по его словам, находилась в удручающем состоянии и не приносила прибыли. Поэтому он принял меры по увеличению численности животных, обитаемых на территории охотхозяйства, а также усилению контроля за лицами, ведущими охоту и отстрел животных. При этом, с его слов, «имело место недопонимание с начальником Шаблыкинского отдела полиции». Потерпевший рассказал, что начальник полиции как лично, так и через сотрудника в 2021 году обращался к нему с просьбой выдать ему разрешения на добычу копытного зверя, «чтобы с его стороны не было негативной деятельности в сторону охотхозяйства».

Получив отказ, полковник полиции отдал приказ о проведении «мероприятий по обнаружению незаконных сооружений и их демонтажу». В ноябре 2022 года охотхозяйство возвело четыре смотровых вышки для усиления контроля за поголовьем диких животных. А в декабре 2022 года полковник полиции и его подчиненные снесли эти вышки как незаконные. Однако суды двух инстанций решили, что незаконными были действия полиции.

Теперь уже бывший начальник по решению областной судебной коллегии лишен специального звания «полковник». По статье 167 УК РФ он был приговорен к 200 часам обязательных работ, но тут же освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. По статье 286 УК РФ его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, также на 2 года. Подобные наказания получили и еще два экс-сотрудника полиции.

