Орловцам предложили оценить Бунина

Для этого достаточно посетить библиотеку, носящую имя нобелевского лауреата.

В универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка литературы «Жизнь в прозе и стихах», которая проработает по 31 октября 2025 года. Как пояснили организаторы, она приурочена к 155-летию со дня рождения Ивана Бунина. День рождения знаменитого орловца будут отмечать 22 октября. Напомним, что Бунин был не только писателем, но и выдающимся поэтом и переводчиком. В частности, он создал лучший перевод на русский язык «Песни о Гайавате».

К тому же Бунин стал первым русским лауреатом Нобелевской премии по литературе. Она была присуждена ему в 1933 года за роман «Жизнь Арсеньева», который многие называют автобиографическим. В этом романе детально описана жизнь самого Бунина, в том числе орловский период его жизни. В «Бунинке» же отмечают, что писатель. Чье имя носит библиотека, создал неповторимый художественный стиль: он виртуозно передавал атмосферу происходящего, будь то описание природы, городской жизни или внутреннего мира своих героев.

«Его творчество стало уникальным синтезом традиций русской классики XIX века и новаторских черт литературы начала XX столетия, – говорят организаторы. – На выставке будут представлены различные издания произведений автора, его биографии, литературоведческие очерки, воспоминания современников. Выставка будет интересна всем, кто стремится глубже понять творчество великого мастера и оценить вклад Бунина в развитие русской и мировой литературы».

Тем временем Орловский объединенный государственный литературный музей И.С Тургенева к 155-летию со дня рождения Ивана Бунина опубликовал любопытные воспоминания о нем. В частности, на сайте музея можно познакомиться с воспоминаниями другого известного орловского писателя Бориса Зайцева – одного из последних крупных представителей Серебряного века, который также был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

«Под знаком поэзии и литературы входил он в мою жизнь: с этой стороны и остался в памяти, писал Зайцев о Бунине. – Всегда в нем было обаяние художника – не могло это не действовать. Он был старше, опытнее и сильнее. Я несколько его боялся и по самолюбию юношескому ревниво себя оберегал. Мы говорили очень много… Много спорили – с упорством и горячностью, каждый отстаивал свое – в глубине же подспудно любили одно и то же. Но он уже сложился, я лишь слагался».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”