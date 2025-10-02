В Орле определили даты городских ёлок

Они продлятся три дня.

Соответствующее постановление утвердил мэр Юрий Парахин. Документ опубликован на сайте администрации города.

25 декабря в 11 часов состоится ёлка в Орловском городском центре культуры. Аналогичные мероприятия пройдут там же 26 декабря в 11 и 14 часов. Наконец, 29 декабря в 11 часов ёлку проведут в КДЦ «Металлург».

Частью праздников станут вручения подарков, интермедии с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также показы спектаклей.

Приглашения на ёлки получат школьники, которые добились успехов в учёбе или спорте, а также дети из семей, которые нуждаются в социальной поддержке (включая сыновей и дочерей участников СВО).

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»