Орловская поликлиника неправильно выписала рецепты

Неправильное оформление рецептов привело к ущербу на 700 тысяч рублей.

Государственное унитарное предприятие Орловской области «Орелфармация» и бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Поликлиника № 3» заключили мировое соглашение на стадии исполнения решения суда, которое было вынесено еще в декабре прошлого года. В соответствии с ним арбитраж обязал «Поликлинику № 3» выплатить «Орелфармации» 765,25 тысячи рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного в результате неправильного оформления рецептов.

Как следует из материалов дела, еще в 2023 году в аптечный пункт № 11 ГУП «Орелфармация» из поликлиники поступили рецепты, оформленные на имя конкретного гражданина. Ему прописали дорогостоящий онкологический лекарственный препарат. Поступившие рецепты были проверены сотрудниками аптечного пункта, и проверка не выявила причин для отказа в отпуске лекарственных препаратов пациенту. Сотрудник аптечного пункта отпустил лекарство за счет регионального бюджета.

Однако в дальнейшем департаментом здравоохранения Орловской области указанные рецепты на общую сумму 765,25 тысячи рублей были отклонены от оплаты по результатам проведенной медико-экономической экспертизы. «Отклонение произошло в связи с тем, что в рецептах медицинская организация неправильно установила источник финансирования льготы для обеспечения гражданина», – отмечено в решении суда.

В прошлом году департамент здравоохранения Орловской области направил в адрес «Орелфармации» требование о возмещении стоимости лекарственных препаратов, отклоненных по результатам медико-экономического контроля. И организация его удовлетворила, возместив департаменту стоимость лекарств. А затем «Орелфармация» подала иск к поликлинике, посчитав, что именно по ее вине она получила материальный ущерб.

Поликлиника отказалась платить, но в суде было доказано, что рецепты действительно были оформлены неправильно. И суд обязал ее возместить ущерб. Как оказалось, пациент имел право на получение бесплатного лекарства от государства, но он входил в федеральный регистр, следовательно, оплачивать лекарства для него должен был федеральный бюджет. А врач в рецептах ошибочно указал, что лекарство должно приобретаться за счет областного бюджета.

Судя по решению суда, пациент необходимые ему препараты все-таки получил. А вот спор с их оплатой не решен до сих пор. Мировое соглашение сторон заверил арбитражный суд. Стороны договорились, что поликлиника будет покрывать причиненный ущерб разовыми платежами, по графику, также утвержденному судом. Поликлинике отвели почти год на погашение долга. К слову, мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.

ИА “Орелград”