Орловцы стали реже заниматься профилактикой бешенства

Количество обращений за антирабической помощью снизилось на 8,9%.

Такова статистика первых восьми месяцев текущего года (в сравнении с аналогичным периодом минувшего). После нападений животных к врачам обратился 1701 пациент. Об этом сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

«При этом от укусов бездомных животных пострадала треть обратившихся», – уточняет СМИ.

Также в управлении отметили, что по факту бешенство у жителей области не диагностировали уже много лет подряд. Как считают в ведомстве, эпизоотическая ситуация остается благополучной.

Отметим, что на днях стало известно, что в Орле закончилась соответствующая вакцина. Врачи направляют пациентов на уколы из областного центра в Нарышкино.

ИА «Орелград»