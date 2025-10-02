В Орле гимназия №39 может не открыться во второй четверти

Более реалистичным названо второе полугодие.

Капремонт школ обсудили на совещании с главами муниципальных образований 2 октября. Критически оценил обещания города Орла федеральный инспектор по Орловской области аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО Алексей Королёв. С 1 августа гимназия №39 прибавила всего 9%, капремонт реализован на 89%. Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что работы планируется завершить во второй четверти. Алексей Королёв парировал, что речь скорее идет о втором полугодии, потому что «динамика плохая».

«Завтра мы будем торжественно поздравлять весь педагогический состав Орловской области. Вместе с тем, 39-я школа, непонятно, когда они начнут работать, судя по тому, что там есть физически», – отметил Алексей Королёв .

В 29 школе тоже «работа своеобразная», оценил федеральный инспектор. Хотя сроки не вышли, «есть большие сомнения».

Ведущий заседание заместитель губернатора Юрий Савенков остановил поток критики.

«Давайте не будем детализировать. Я уверен, что Юрий Николаевич как мэр понимает проблематику. И наверняка не меньше вас вникает в эти вопросы. Замечания правильные».

Отметим, второе учебное полугодие – январь-май. Гимназию №39 первоначально планировали сдать в феврале 2025 года.

ИА “Орелград”