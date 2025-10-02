«Точка» спроектирует Орлу новую набережную

В ходе торгов цена контракта снизилась вдвое.

Открытый конкурс на выполнение проектных работ для благоустройства левого берега Оки (от Детского парка до моста на улице Раздольной) стартовал в конце августа. Всего было подано две заявки. Победителем признано ООО «Точка». Цена контракта – 9 000 000 рублей (при начальной более 18,7 млн рублей). Срок исполнения – 21 апреля 2026 года.

Ориентировочная протяженность набережной с пешеходными и велосипедными дорожками около 4,76 километра. Подготовительный этап работ включает сбор исходных данных для проектирования, проведение инженерных изысканий, техническое обследование территории. Далее подрядчик должен приступить к разработке эскизного проекта.

Озеленение при благоустройстве территории приказано осуществлять с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений. В случае необходимости следует включить в документацию удаление больных, недекоративных деревьев и растений малоценных видов. На замену предложены крупномеры возрастом не менее восьми лет. Помимо широких дорожек, нужно предусмотреть павильон с навесом, беседки для возможности проведения событийных мероприятий, пикниковые точки, лавочки и урны, отвод ливневых вод. Также должны быть учтены работы для обеспечения освещения набережной и установки розеток, организации видеонаблюдения с выводом данных в УМВД. При необходимости «Точка» должна разработать меры по сохранности объектов культурного наследия, согласовать работы с Росрыболовством, учитывая воздействия на водные биоресурсы. Финальными шагами станут проверка сметной стоимости, получение положительного заключения на ПСД от госэкспертизы.

По данным kartoteka.ru, ООО «Точка» зарегистрировано в Ленинградской области в поселке Анино в 2020 году. Специализация – деятельность в области архитектуры. учредителем и генеральным директором является Миронова Марина Евгеньевна. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек.

ИА “Орелград”