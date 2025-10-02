За «Охотников привал» бились 14 компаний

Электронный аукцион на благоустройство в орловском поселке вызвал ажиотаж.

Итоги отбора подрядчика подведены в конце сентября. Администрация Колпнянского района подписала контракт с ООО «Стройпроект 48». Эта компания запросила за разработку проектно-сметной документации для благоустройства территории в историческом поселении 1 716 006 рублей 63 копейки (начальная цена работ была 4,33 млн рублей). Срок исполнения контракта – 22 декабря 2025 года, указано в ГИС «Закупки». (В целом проект-победитель конкурса Минстроя 2025 года на реализацию должен получить 68,8 миллиона рублей).

«Проектируемая территория находится в историческом центре Колпны. Рядом — районный Дом культуры, где проводится большинство мероприятий, кафе, сквер Героев, где местные жители собираются на патриотические митинги. На ул. Торговая есть историческая купеческая застройка, способная привлечь туристов. Однако в настоящее время территория представляет собой широкую тупиковую проезжую часть, используемую жителями для пешего транзита, а молодежью – для стихийного активного отдыха на роликах и велосипедах. Значимые проблемы мешают раскрыться всему туристическому и функциональному потенциалу», – отмечено в дизайн-проекте.

Подразумевается создание зон для активного отдыха, включая велодорожки, площадки для роликов, беседки для отдыха; развитие бизнеса за счет новых торговых точек сбыта и притяжения разных групп населения. Планируется синхронизация с существующими центрами притяжения и формирование отправной точки для туристических маршрутов.

По данным kartoteka.ru, ООО «Стройпроект 48» зарегистрировано в Липецке в 2014 году. Учредитель и генеральный директор – Скоринцев Дмитрий Анатольевич. Это микропредприятие с численностью персонала до 15 человек. Компания специализируется на деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлении технических консультаций в этих областях.

ИА “Орелград”