«МонолитСтрой» приступил к ремонту Машиностроительной

Работы должны завершиться уже в июле, а не в сентябре будущего года.

Соответствующий контракт заключён со «Спецавтобазой». Стоимость работ составит 129,5 миллиона рублей.

Пока что идёт подготовка. В ней участвуют шесть специалистов, «вооружённых» тремя единицами спецтехники.

Улице предстоят масштабные перемены. Прежде всего – полная реконструкция асфальтобетонного покрытия проезжей части, причём с применением современных технологий и материалов. Также здесь появятся новые тротуары, заездные карманы и парковочные зоны, будут установлены девять новых остановочных павильонов, обустроено дополнительное наружное освещение.

Отметим, на «Спецавтобазе» рассказали, что планируемый срок окончания работ — 20 июля будущего года. Ранее в ЕИС «Закупки» указывалось 15 сентября. Таким образом, сроки сдвинулись, но не вперёд, а назад.

ИА «Орелград»