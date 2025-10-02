В Ливенской ЦРБ открылся гериатрический кабинет

Врач-терапевт Елена Кузьмина прошла для этого специальное обучение.

Орловчанка получила новую специальность – врача-гериатра. Приём пациентов в возрасте от 65 лет ведётся ежедневно с 8:30 до 10:15 в поликлинике ЦРБ в кабинете №309.

Как рассказали в учреждении, новый кабинет открыли на днях. Накануне как раз отмечался День пожилого человека, а также День гериатра.

Оказывать специализированную помощь будут благодаря национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Демография». Пациентам предлагается медицинский осмотр, гериатрическая оценка и индивидуальный план реабилитации и адаптации.

Приём ведётся по направлению участкового врача-терапевта, врача общей практики (семейного врача) или фельдшера, а также при самостоятельном обращении. Телефон для предварительной записи — 8 (48677) 7-10-43.

ИА «Орелград»