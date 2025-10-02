В Орле подвели итоги проекта «Размывай границы»

Дети с разными возможностями здоровья вместе занимались творчеством.

Проект «Размывай границы» реализован благотворительным фондом «Созидание» (стратегическим партнером которого является ГК «ОДСК»). Он объединил молодых людей 15–18 лет с ОВЗ и инвалидностью, волонтеров культуры, студентов творческих специальностей. После мастер-классов и обучения рисованию около сотни человек приняли участие в создании арт-объекта в центре «Маленькая страна». На стене расцветала картина, а подростки преодолевали психологические барьеры, развивали коммуникативные навыки, укрепляя уверенности в себе.

На этой неделе состоялось открытие фотовыставки «От кадра к действию: история без границ», которая стала летописью совместного творчества. Создание инклюзивной среды отразилось даже во внешнем виде участников. Директор фонда «Созидание» Екатерина Сачкова отметила, что девочки, начали уделять себе больше внимания.

«Уже тогда можно было проследить цепочку изменений, которую мы запустили. Ребята поняли, что невозможное возможно», – рассказала Екатерина Сачкова.

Руководитель ОДСК и депутат Орловского горсовета Александр Бреев отметил, что проект объединил детей из разных категорий.

«Их коммуникация между собой, желание развиваться – прямое доказательство того, что городу нужны подобные инициативы», – отметил Александр Бреев.

Отметим, проект также был поддержан на федеральном уровне. «Размывай границы» стал одним из победителей второго конкурса Фонда президентских грантов в 2025 году.

ИА “Орелград”