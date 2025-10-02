В Орле демонтируют рынок на Карачевской

Постановление подписал мэр Юрий Парахин.

В нём идёт речь о демонтаже (переносе) трёх «бесхозяйных нестационарных торговых объектов» – двух неработающих киосков и торгового лотка. Судя по месту их расположения, речь идёт как раз о небольшом рынке у здания «Трамвайно-троллейбусного предприятия».

Ранее его возможное закрытие вызвало протест у некоторых местных жителей.

При этом мэрия, аргументируя решение о демонтаже, ссылается на федеральный закон «О противодействии терроризму», а также «протокол антитеррористической комиссии города Орла и оперативной группы в муниципальном образовании «Город Орел», датированный 26 августа.

Демонтаж должно выполнить МКУ «Объединённый муниципальный заказчик города Орла». Освобождённый участок должны благоустроить. Планируется очистить его от мусора, подсыпать почвы и посеять здесь многолетние травы.

ИА «Орелград»