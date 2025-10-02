В Орле отремонтируют не менее 160 километров дорог

Их приведут в нормативное состояние по обновленной программе.

Администрация Орла в очередной раз внесла изменения в паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2027 годы». В приложении к постановлению мэрии скорректированы объемы бюджетных ассигнований, которые в целом планируется выделить на реализацию муниципальной программы. Общий объем средств предусмотрен в размере 13,99 миллиарда рублей. Из них федеральный бюджет выделит 2,261 миллиарда рублей.

Доля средств Дорожного фонда Орловской области составит 10,655 миллиарда рублей, доля бюджета города Орла – 1,073 миллиарда рублей. Финансирование 2025 года должно составить 2,378 миллиарда рублей, в 2026 году обещают выделить 2,515 миллиарда рублей. Объем финансирования на 2027 год пока запланирован в сумме 1,217 миллиарда рублей. За период реализации программы планируется выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 160,49 километров и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.

Также запланировано «уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 41,9 процентных пунктов». Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что в Орловской области создается улучшенная система дорожной инфраструктуры. Финансируются работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По информации департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, модернизация региональных и муниципальных дорог направлена на повышение безопасности. «В ходе ремонта применяется горизонтальная и вертикальная разметка для лучшей ориентации водителей, – уточнили в ведомстве. – Устанавливаются барьерные ограждения, ограничивающие выход авто за пределы проезжей части и смягчающие удары при авариях. Организовываются шумовые полосы, предупреждающие водителей о наличии опасных участков».

Также создаются искусственные неровности, обязывающие соблюдать ограничение скорости возле школ и больниц. Обустраиваются удобные тротуары и правильно размеченные пешеходные переходы для безопасного прохода пешеходов. Особое внимание уделяется дорожной инфраструктуре возле образовательных учреждений. Например, на участке дороги «Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое» в Колпнянском районе, который ведет к Яковской школе, будут установлены две искусственные неровности, созданы 23 688 метров разметки, установлены 14 сигнальных столбиков, организован пешеходный переход и 109 дорожных знаков. Длина реконструируемого участка составляет 7,9 километра.

ИА “Орелград”