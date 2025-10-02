Впервые озвучены параметры нового бюджета Орловской области

Основные параметры уже одобрил губернатор Андрей Клычков.

Департамент финансов Орловской области разработал проект областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Основные параметры этого документа уже официально одобрил губернатор Андрей Клычков. Он же утвердил перечень дополнительных бюджетных ассигнований, а также первоочередных расходов для включения в областной бюджет в случае поступления дополнительных доходов (по предложениям главных распорядителей бюджетных средств) на 2026 год.

Итак, на текущий момент доходы областного бюджета в 2026 году планируются в объеме 58,18 миллиарда рублей, из которых собственные налоговые и неналоговые доходы региона должны составить 40,819 миллиарду рублей, безвозмездные поступления (в основном это средства федерального бюджета – 17,361 миллиарда рублей. Расходы на 2026 год запланированы в размере 59,115 миллиарда рублей. Таким образом, на сегодняшний день бюджет региона планируется с дефицитом в размере 934,184 миллиона рублей.

Проект бюджета Орловской области на 2027 год планируется по доходам в объеме 58,828 миллиарда рублей, по расходам – в объеме 59 миллиардов рублей, с дефицитом в сумме 172,647 миллиона рублей. На 2028 год доходы и расходы пока планируются в одинаковом размере – 59,347 миллиарда рублей, то есть этот бюджет будет бездефицитным. Впрочем, окончательная версия бюджета появится только к концу года, когда будет сверстан федеральный бюджет, и станет ясно, на какую именно сумму из него сможет рассчитывать Орловская область.

Тем временем администрация Мценска утвердила отчет об итогах исполнения бюджета города за первое полугодие 2025 года. Исполнен он по доходам в сумме 865,005 миллиона рублей, по кассовым расходам – в сумме 850,791 миллиона рублей. Таким образом, профицит городского бюджета составил 14,214 миллиона рублей. Администрация города поручила финансовому управлению направить отчет в Мценский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату.

Администраторам доходов бюджета города мэрия приказала принять исчерпывающие меры по обеспечению поступления в бюджет текущих платежей в полном объеме и по взысканию задолженности с неплательщиков и снижению недоимки. Получателям бюджетных средств приказано принимать и исполнять бюджетные обязательства в пределах бюджетных ассигнований.

ИА “Орелград”