Аварийный дом на Васильевской взял в аренду Рагимов Сакит Низамаддин Оглы

3.10.2025 | 6:39 Культура, Новости, Строительство

Ежегодная плата за дом-памятник в Орле составляет 1 рубль.

Многоквартирный дом №15 по улице Васильевской признан аварийным и подлежащим сносу в 2015 году. Однако здание-памятник в августе 2025 года было выставлено на аукцион в целях восстановления. Двухэтажное строение площадью 186,6 кв. м заинтересовало лишь одного человека. Рагимов Сакит Низамаддин Оглы признан победителем аукциона.

Здание передается в аренду на 49 лет при условии проведения работ по сохранению объекта культурного наследия. Проектная документация должна быть подготовлена в течение двух лет. На восстановление здания отводится  семь лет со дня передачи.

Отметим, по соседству находится аналогичный объект. В электронном аукционе на дом № 27 по Васильевской победил Аллахвердов Алхан Зили Оглы. Однако на эту процедуру поступила жалоба в УФАС по Орловской области от недопущенного к торгам участника.

По данным kartoteka.ru, Рагимов Сакит Низамаддин Оглы занимается строительством жилых и нежилых зданий. Является директором и учредителем  ООО “РАГИССТРОЙ”.

