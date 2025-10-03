АО «Орёл Нобель-Агро» переборщило с пестицидами

3.10.2025 | 11:55 Закон и порядок, Новости

Предприятие превысило дозу при обработке сои.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение установили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Сельхозработы проходили 30 сентября. Компания обрабатывала сою пестицидом «Дикошанс». Как уточняет ведомство, препарат относится к группе десикантов.

При этом дозировка составляла 2,5 литра на один гектар, что выше разрешённой (до 2 литров). Это стало нарушением федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В итоге ведомство объявило АО «Орёл Нобель-Агро» предостережение. «Организация обязана принять меры по устранению выявленных недостатков и недопущению аналогичных ситуаций в будущем», – указали в управлении.

ИА «Орелград»


