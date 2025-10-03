Найден мёртвым орловец, которого искали четыре дня

3.10.2025

Об этом сообщили в отряде поисковой организации «Лиза Алерт» в Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Мужчину звали Сергей Треушков. Ему было 28 лет. Известно, что он жил в областном центре.

Орловец пропал 30 сентября.

Как рассказали в отряде, в сентябре в нашем регионе в «Лизу Алерт» поступило 37 заявок на поиски пропавших людей. Сергей — единственный, кто был найден мёртвым.

На сегодняшний день из остальных 29 найдены живыми. Ещё по семи поиски продолжаются. Волонтёры распространяют информацию и проверяют свидетельства.

ИА «Орелград»


